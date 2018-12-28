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2 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Sanık Atilla Çetin,  2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

28 Aralık 2018 Cuma 18:15
2 yıl 6 ay hapis cezası aldı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da 2014 yılında Organza isimli mağazanın sorumlusu olan ve gerçekleştirdiği satışlardan elde ettiği 36 bin 466 TL’yi şirketin kasasına yatırmayarak, zimmetine geçiren sanık Atilla Çetin,  2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurundaki davada,  KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Dava kararını açıklayan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davadan suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirtti. Müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıla kadar hapislik cezası öngören ciddi ve vahim suçlardan olduğunu belirten Hüdaverdi, konu suçun işveren ile çalışan arasındaki güven ilişkisini suistimal eden oldukça ciddi bir suç olduğuna vurgu yaptı. Hüdaverdi, sanık Atilla Çetin 2014 yılında Organza isimli mağazanın sorumlusu olarak çalıştığı dönemde 36 bin 466 TL’yi zimmetine geçirdiğine vurgu yaptı. Hüdaverdi, sanığın 36 bin 466 TL’yi önceki celsede tazmin etse de, uzun bir süreçte birçok kez bu suçu işlemediğine vurgu yapıp, sanığın aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerine değindi.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oybirliği ile 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Atilla ÇetinHapisHaberGündemKıbrıs
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