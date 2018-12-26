Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 2018 yılı Mart ayı içerisinde Nijeryalı bir kişiden 450 TL karşılığında 10 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde satın alan ve almış olduğu uyuşturucu maddenin yarım gramını 50 TL karşılığında bir başkasına satan sanık Mustafa Kurucu hakkındaki karar dün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” davalarından yargılanan sanık Kurucu, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından suçlu bulunarak 20 ay hapis cezasına mahkum edildi.

450 TL’ye 10 gr uyuşturucu almıştı…

Sanık Mustafa Kurucu, 28 Mart 2018 tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren bir market önüne giderek uyuşturucu sattığını bildiği “Kelvin” isimli Nijerya uyruklu bir kişiden 450 TL karşılığında 10 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde satın almıştı. Ayni gün sanık Kurucu’nun yanına adını ve soyadını bilmediği bir kişi gelerek sanıktan uyuşturucu madde istemiş, sanık da konu şahsa 50 TL karşılığında yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde satmıştı. Sanık Kurucu, 28-29 Mart 2018 tarihlerinde, almış olduğu 10 gr uyuşturucu maddeden birkaç sigara yapıp içmiş, 29 Mart 2018 tarihinde ise geriye kalan uyuşturucu maddeleri yanına alarak bir internet kafenin arkasındaki ağaçlık alana gitmişti. Sanık Kurucu, orada bir arkadaşını içerisinde uyuşturucu madde bulunan sigarayı içerken görmüş ve sanık da konu arkadaşının yanında içerisinde uyuşturucu madde bulunan sigara yapıp içmeye başlamıştı. Ayni gün ihbar alan narkotik ekipleri konu ağaçlık bölgeye giderek sanık ile arkadaşını ellerindeki sarma sigaraları attıkları sırada suçüstü tespit edip alıkoymuşlardı. Akabinde, sanık Kurucu’nun üzerinde yapılan aramada ise bir miktar Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edilmişti. 5 Nisan 2018 tarihinde Devlet Kimya Laboratuvarından gelen analiz raporuna göre ise sanığın üzerinde bulunan uyuşturucu maddenin 4 gr 814 mlgr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde, sarma sigaraların içerisinde ise tütünle karışık toplam 390 mlgr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde olduğu tespit edilmişti.

“Gençler arasında yaygınlaşan suçlardır…”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi Hacı, sanık Mustafa Kurucu’yu, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunarak mahkum ettiklerini açıkladı. Toplum bireylerine fazla zarar vermeyen, tekrarlama ve yaygınlaşma riski olmayan suçlarda ceza takdir edilirken sanığın ıslahına öncelik verilmesi gerektiğini belirten Hacı, bazı suçlarda ise sanığı ıslah edici cezayı düşünmenin yeterli olmadığını, bunun da kamu yararının ön plana geçtiği ve toplumun zarar göreceği suçlar olduğunu ifade etti. Hacı, sanığın işlediği uyuşturucu madde suçlarının son derece ciddi ve yaygın olduğunu belirterek, toplumun değişik kesimlerine yayıldığının ve gençler arasında yaygınlaştığının Ağır Ceza Mahkemesi gündemlerine gelen davalardan açıklıkla görüldüğünü ifade etti. Hacı, huzurlarındaki bu davada, 28 Mart 2018 tarihinde 10 gr ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi satın alarak tasarruf eden ve bir miktarını içerek tüketen sanığın, aldığı 10 gram uyuşturucunun yarım gramını 50 TL karşılığında sattığını ve maddi kazanç elde ettiğinin açıkça görüldüğünü ifade etti. Sanık Kurucu’yu hapislik cezası ile cezalandırmayı oy birliği ile uygun ve adil bulduklarını belirten Hacı, sanığı 20 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.