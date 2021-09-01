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26 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

Gönyeli Çemberi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı...

01 Eylül 2021 Çarşamba 16:04
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26 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

POLİSTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Bugün saat 15:00 sıralarında,    Gönyeli'de Ali Boy  yakınlarında,  Eren Hüseyin ÇİNYOK (E-27), yönetimindeki ZMC 783 plakalı araç ile doğu istikametine (Gönyeli Çemberi istikametine) doğru seyrettiği sırada aracının sol ön kısmı ile aynı istikamete doğru seyreden Ahmet YILDIRIM (E-26) yönetimindeki HL 313 plakalı motosikletin sol arka yan kısmına çarpmıştır.  

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet YILDIRIM kaldırıldığı Kolan Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine oradan da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilmiştir.  Soruşturma devam etmektedir.

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