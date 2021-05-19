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31'i yerel 36 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 7319 test yapıldı, 31'i yerel 36 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi"

19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:57
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31'i yerel 36 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7319 olup, 31'i yerel 36 pozitif vakaya rastlanmış 27 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır. 

11 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1 / Yenişehir-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-2/ Alayköy-1/ Kumsal-2 / Hamitköy-1/ Metehan-1 


Girne 

Girne Merkez- 6 / Ozanköy-1/ Karakum-1 / Lapta-2 / Yukarı Girne-4 / Çatalköy-1 Karaoğlanoğlu-3 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -2 


19 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7319 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 31  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.132.768  

Toplam Vaka Sayısı: 6995 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6588 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 374 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 337   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Anahtar Kelimeler:
KKTC
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