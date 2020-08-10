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4 gün daha poliste tutuklu

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda saksı içerisinde ekili toplam 9 kök hintkeneviri bulunarak tutuklanan İ.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:40
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4 gün daha poliste tutuklu

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda saksı içerisinde ekili toplam 9 kök hintkeneviri bulunarak tutuklanan İ.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, mahkemede olguları aktardı. 

Zor, 6 Ağustos saat 16.00 sıralarında Girne’ye bağlı Esentepe’de yapılan operasyon sonucu zanlının tasarrufunda saksı içerisinde ekili toplam 9 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitkiler, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet kavanoz, foil kâğıt parçaları, uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan lastik ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, ele geçirilen uyuşturucu ve emarelerin parmak izi incelemesine ve devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini belirtti.

Polis, uyuşturucuyla ilgili analiz sonuçları ve parmak izi sonuçlarının beklendiğini belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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