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49 kişiye vatandaşlık verildi

Bakanlar Kurulu, 49 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

16 Eylül 2022 Cuma 21:16
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49 kişiye vatandaşlık verildi


Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden 49 kişiye vatandaşlık verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKTC vatandaşlığına alınan kişiler şöyle:

Ilias Abdoulline, Göksel Çalışkan, Cihan Kızılgül, Buse Dönmez, Umut Ezgi, Meryem Alkış, Ferdi Engizek, Dilan Şahan, Basri Kösen, Enes Kaya, Mustafa Muhacır, Yalçın Kabacıklı, Mehmet Sayar, Ali Kozan, Kurtuluş Temel, Yusuf Bostancı, Hasan Görgülü, Özkan Sert, Aysun Köse, Türkan Uraz, Derviş Bulut, Beyazıt Sert, Özlem Yartum, Mahmut Doğan, Yasin İmalı, Ebru Dayı, Esra Dayı, Tülay Çağla, Çağatay Güvendi, Seher Demirci, Çilem Akkoç, Elif Gök, Ayşe Doğanpınar, Hazar Aşker, Emine Almas, Fatih İmalı, Aydın Akgöl, Nurdan Morgül, Mustafa Öğdü, Hasan Avlar, Zehranur Özçelik, İrem Fidan, Duran Faruk Gizlici, Mısra Tipi, Merve Akkılıç, Ahmet Suyanı, Mehmet Sıddık Vural, Mazlum Tinel, Özlem Tiryakioğlu.

Bakanlar Kurulu, 2 Eylül 2022 tarihinde ise 29 kişiye vatandaşlık vermişti. 

Kaynak: Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 16.09.2022 21:23
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