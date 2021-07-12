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5 Bin 612 Araç Sürücüsü Kontrol Edildi

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KKTC’de geçtiğimiz hafta 53 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:13
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5 Bin 612 Araç Sürücüsü Kontrol Edildi

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 5-11 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de 53 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalardan biri ölümle, 11’i yaralanmayla ve 41’i de hasarla sonuçlandı.
Ölümle sonuçlanan kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 17 kişi yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (16) , dikkatsiz sürüş yapmak (9), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (6) olarak açıklandı.
Kazalarda toplam hasar miktarının 626 bin 200 TL olduğu açıklanırken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
“Lefkoşa 14, Gazimağusa 17, Girne 16, Güzelyurt ve İskele 3”
“5 BİN 612 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ”
Öte yandan, aynı sürede Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 612 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 637 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
Suçların dağılımı şu şekilde:
“Sürat ( 171 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ), Dikkatsiz Sürüş ( 14 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 79 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 23 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 76 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 58 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 17 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 23 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 1 ) ve 146 diğer trafik suçları”

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKKTC
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