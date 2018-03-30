5 dilekçeden üçü karara bağlandı

Meclisten verilen bilgiye göre, komite geriye kalan dilekçeler için ilgili bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan görüş isteme kararı aldı. Komite ayrıca gündeminde bulunan 3 Ombudsman raporunu da sonuçlandırdı.

Komite toplantısına davetli olarak Yüksek Yönetim Denetçesi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Başbakanlık ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin başkanlık ettiği toplantıya, UBP Milletvekili, Komite Başkan Vekili Ali Pilli, UBP Milletvekili Sunat Atun, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli katıldı.