6 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, sabah 09.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında; Lefkoşa/Güzelyurt Anayolu’nun, Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerlerine, Yenikent Vedat Benzinci’nin güney kısmına, Kermiya bölgesinde Şehit Çocuğu Arsalarına, Gönyeli Belediye Binasının Batı kısmına, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesine, Levent İlkokulu Bölgesine ve ÇAM-TOUR civarına elektrik enerjisi verilemeyecek.