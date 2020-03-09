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9 yerinden bıçaklamıştı

Nişanlısı Elif Lort'u 9 yerinden bıçaklayarak öldüren 41 yaşındaki Abdullah Çelik,mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Mart 2020 Pazartesi 09:34
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9 yerinden bıçaklamıştı

Girne Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarılan Elif Lort'un cinayet zanlısı 41 yaşındaki Abdullah Çelik, aleyhinde 3 günlük tutukluluk emri alındı.

Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, zanlının olay esnasında 41 promil alkollü olduğunu açıkladı.

Mahkemede söz alan zanlı Abdullah Çelik, "Pişmanım ona zarar vermek istemedim. Ona zarar vermek için oraya gitmedim" dedi.

Son Güncelleme: 09.03.2020 11:04
Anahtar Kelimeler:
Elif LortKadın Cinayeti
Yorumlar
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Kemal 2020-03-09 09:56:26

O mahallede Adam yokmuş adam olunmak takım elbise giyip tesbih çekmekle olmuyor . Bende bir erkeğim ama şu şerefsizi bana verin yeter lan namus davası falan herkesin namusu kendine Allah kimsesin cezasını kimseye yazmaz Devlet devlet olacak buna verilecek ceza. idam birdaha kimse buna cesaret edemesin nalet olsun lan .BÜTÜN KADINLAR ANADIR ANALAR CENLETLİKDİR .YANLIŞ YAPARSA ALLAH ONA CEZASINI VERİR KİMSE KİMSEYE CEZA VEREMAZ . BU GÜN BU KADIN ANA EŞ KARDEŞ YARIN BİZİM AYLEMİZE DE OLA BİLİR İDAM EDİN BUNU

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Vatandaş 2020-03-09 10:00:17

Başbakanimiz bu sorunnu daaa halleder arkadaşlar.

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vatandas 2020-03-09 11:10:10 @Vatandaş

yok cumhurbaskani cozer bu isi

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kyrenia boy 2020-03-09 11:25:44

Kadına eli uzanan idam edilmeli. bu işin başka yolu yok. öldüren ölecek ayni şekilde

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ellerını kes at dısarı gezsın erkek 2020-03-09 11:33:44

ellerını kes at dısarı gezsın erkek

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