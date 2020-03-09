9 yerinden bıçaklamıştı

Girne Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarılan Elif Lort'un cinayet zanlısı 41 yaşındaki Abdullah Çelik, aleyhinde 3 günlük tutukluluk emri alındı.

Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, zanlının olay esnasında 41 promil alkollü olduğunu açıkladı.

Mahkemede söz alan zanlı Abdullah Çelik, "Pişmanım ona zarar vermek istemedim. Ona zarar vermek için oraya gitmedim" dedi.