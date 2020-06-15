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AB ve İngiltere müzakereleri hızlandıracak

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerini hızlandırmaya karar verdi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 18:09
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AB ve İngiltere müzakereleri hızlandıracak

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın video konferans yönetimi ile gerçekleştirdiği toplantı bitiminde ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde son durumun değerlendirildiği kaydedildi.

İngiltere'nin Birliğin tüm kurallarına tabi olmayı sürdürdüğü geçiş sürecini uzatmama kararının dikkate alındığı belirtilen açıklamada, geçiş sürecinin ayrılık anlaşmasında belirlenen 31 Aralık'ta sona ereceği ifade edildi.

Açıklamada, koronavirüse (COVID-19) rağmen tarafların 4 tur müzakere gerçekleştirdiği anımsatılarak, "Taraflar, müzakerelere yeni bir ivme sağlamakta uzlaştılar." ifadeleri kullanıldı.

Tarafların, 2020 bitiminden önce bir anlaşma sağlanması için temmuz ayında müzakereleri yoğunlaştıracağına işaret edilen açıklamada, Brexit ayrılık anlaşmasının uygulanmasına olan bağlılık teyit edildi.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiİngiltereAB
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