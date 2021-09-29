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AdaPass Skandalı! Sahte Adapass kaydı yapan şahıs tutuklandı

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı B.B., sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 14:23
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AdaPass Skandalı! Sahte Adapass kaydı yapan şahıs tutuklandı
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(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, B.B.’ün Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı B.B.’ün, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı C.M.’ya ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti. Polis B.B.’ün 28.09.2021 tarihinde saat 23:30'da Ercan Havalimanından giriş yapmak isterken tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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