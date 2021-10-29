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Ağır yaralı kadın yoğun bakıma alındı

29 Ekim 2021 Cuma 11:54
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Ağır yaralı kadın yoğun bakıma alındı
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Bu sabah saatlerinde Vadili'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Türkan Bayraktaroğlu, yoğun bakıma alındı...

Vadili'de bu sabah meydana gelen kazada 3'ü ağır, 6 kişi yaralanmıştı.

KAZA NASIL OLDU?

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza 05.45 sıralarında Vadili’de Vatan Caddesi üzerinde Yiğitler yol kavşağında meydana geldi.

Cansu Asena KURUMANASTIRLI (K-22), 123 mlgr alkol tesiri altında yönetiminde bulunduğu ER 586 plakalı araç ile Yiğitler - Vadili anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola çıkış yapması sonucu, o esnada Vadili Anayolu üzerinde doğu istikametinden batı istikametine doğru seyretmekte olan Bedri KILIÇ (E-50) yönetimindeki BU 421 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu BU 421 plakalı araç sürücüsü Bedri KILIÇ ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Necla ÇAKMAK (K-36) ağır yaralı olarak, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Nahide ÇAKMAK (K-29), Filiz BAYRAKTAROĞLU (E-34) ve Neslihan TONU (K-39) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde, Türkan BAYRAKTAROĞLU (K-45) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. ER 586 plakalı araç sürücüsü Cansu Asena KURUMANASTIRLI tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
VadiliTrafik KazasıAğır Yaralı
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