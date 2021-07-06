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Ağustos’ta üçüncü doz

Sağlık Bakanı Üstel ağustos ayından itibaren üçüncü doz aşılara geçileceğini açıkladı...

06 Temmuz 2021 Salı 16:09
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Ağustos’ta üçüncü doz

Sağlık Bakanı Ünal Üstel Zirve Kıbrıs’ta katıldığı canlı yayında corona virüs ile mücadele konusuna değindi.

Bugüne kadar 222 bin 517 kişinin aşılandığını söyleyen  Bakan Üstel, “Toplumun yüzde 60’ına yakını aşılandı. Tabi tümü ikinci doz değil. Birinci ve ikinci doz rakamını paylaştım. Hızlı bir tempoda aşılanama devam ediyorz. Aşı merkezlerini 30’a çıkardık” dedi

“Gençler vurdumduymaz!”

Randevu sisteminde verilen tüm randevuları aşıladıklarını ve randevuyu kaldırdıklarını anlatan Bakan Üstel, “18 yaş üzeri gitsin ve aşılansın. Özellikle gençlerimizi de aşılamak istiyoruz çünkü vakaların çoğu gençlerde çıkıyor.  Gençler vurdumduymaz… Eğlence mekanlarına gidiyorlar. Onları sürekli aşılamamız gerekiyor” diye konuştu

Sadece dün 4 bin 800 kişinin aşılandığını söyleyen Bakan Üstel, “ Temmuz sonuna kadar yüzde 70’i aşılamayı hedefliyoruz.. Ağustos ayında da 3’üncü dozlara başlayacağız” diyerek iddialı bir hedef ortaya koydu

Son Güncelleme: 06.07.2021 16:29
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