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Akansoy, CTP MYK üyeliğinden istifa etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, partinin Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etti.

29 Ekim 2020 Perşembe 17:41
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Akansoy, CTP MYK üyeliğinden istifa etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, partinin Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Akansoy, istifa ettiği yönündeki iddiaları doğruladı, “Kendi adıma asla bir yorgunluk içinde değilim. Özellikle halkın çok büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde yorulmak, bizim literatürümüzde olmaz” dedi.

Genel Başkan Tufan Erhürman ile istifasına ilişkin gerekli görüşmeyi yaptığını, ayrılma sebeplerini Erhürman’a aktardığını belirten Akansoy, “CTP'de görev bitmez. Halkın beklediği daha güçlü ve etkili bir CTP için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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