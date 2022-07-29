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Akaryakıt fiyatları zamlandı

29 Temmuz 2022 Cuma 10:04
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Akaryakıt fiyatları zamlandı
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Akaryakıt fiyatları, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Emirname ile yeniden düzenlendi. Buna göre, 95 oktan benzinin litresine 0.97 TL; 98 oktan benzine 0.98; Euro diesele 1.61 TL ve gazyağına 1.77 TL artış oldu.

2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlenen fiyatlar bugünden itibaren geçerli olurken, 95 oktan benzin 22.26 TL/lt, 98 oktan benzin 22.57 TL/lt, Euro Diesel 25.47 TL/lt ve gazyağı 25 TL/lt’den satışa sunuluyor.

Akaryakıt, 23 Temmuz tarihinden beridir, 95 oktan benzin 21.29 TL/lt, 98 oktan benzin 21.59 TL/lt, Euro Diesel 23.86 TL/lt ve gazyağı 23.23 TL/lt’den satılmaktaydı.

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