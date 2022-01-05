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Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Alanya açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, depremin ilçede şiddetli hissedildiğini, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

05 Ocak 2022 Çarşamba 09:11
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Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de Antalya-Kıbrıs arasında saat 05.21'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5,3, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise 5,1 olarak açıkladı. Deprem Antalya, Alanya ve Kıbrıs'ta hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada " Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, depremin ilçede şiddetli hissedildiğini söyledi. Araştırma yaptıklarını bildiren Ürkmezer, "Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok" dedi.

"KORKUYLA UYANDIK"

Yurttaşlardan Mahir Yıldız da gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gardıroplar, avizeler sallanıyordu. Korkuyla uyandık, panikle çocuğumun odasına koştum. Gürültü oldu. O sırada herkesin evinin ışığı yandı. Sanırım herkes depreme uyandı" diye konuştu.

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