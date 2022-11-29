Akın Manga Başkanlığında, 4 Kişilik Memur-Sen Heyeti

24-27 Kasım tarihlerinde, Antalya’da yapılan 4. Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresine katıldı. Türk Eğitim Sen ve UESB Genel Başkanı, Talip Geylan’ın Başkanlığını yaptığı; 4. Uluslararası Eğitim Sendikaları Birliği Kongresinde, Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Kıbrıs Türk Halkının maruz kaldığı saldırılar karşısında, direniş ve varoluş mücadelesine değindi. KKTC’nin Kıbrıs Türk Halkının, evrensel bir hak olan kendi geleceğini belirleme hakkını kullanmasının doğal bir sonucu olduğunu vurguladı.

Tüm insanlık dışı ambargolara rağmen Egemen bir Devlet olan KKTC Devleti’nin tanınma mücadelesinde, dost ve kardeş ülkelerin siyasi destek beklediğimizi diledi.

Akın Manga’nın konuşması Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Makedonya, Irak ve Kazakistan Sendika temsilcilerince, coşkuyla alkışlandı.