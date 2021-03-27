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Alaniçi’nde 150 Adet Balya Yandı

Alaniçi'nde bir şahsa ait evin yanında bulunan boş arazi içerisindeki 150 adet küçük kare balya, çıkan yangınla tamamen yandı.

27 Mart 2021 Cumartesi 10:16
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Alaniçi’nde 150 Adet Balya Yandı

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün saat 15:00 sıralarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; soruşturma da devam ediyor.

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