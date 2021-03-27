Alaniçi’nde 150 Adet Balya Yandı

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün saat 15:00 sıralarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; soruşturma da devam ediyor.
Alaniçi'nde bir şahsa ait evin yanında bulunan boş arazi içerisindeki 150 adet küçük kare balya, çıkan yangınla tamamen yandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün saat 15:00 sıralarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; soruşturma da devam ediyor.