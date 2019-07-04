Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...

Alasya: Hükümet hayat pahalılığı için alınan karardan vazgeçmeli!

Hak-Sen Basın Yayın Sekreteri Arif Alasya, yeni hükümetten beklentilerinin hayat pahalılığı için alınan karardan vazgeçmesi olduğunu belirtti

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:33
Alasya: Hükümet hayat pahalılığı için alınan karardan vazgeçmeli!

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), çalışandan kesinti yapıp sermayeye af çıkarmanın halk önünde affı olamayacağını, yeni hükümetten beklentilerinin en kısa sürede hayat pahalılığı ödeneğinden kesinti kararından vazgeçmesi olduğun belirtti.

Hak-Sen Basın Yayın Sekreteri Arif Alasya yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Temmuz ayı sonunda hayat pahalılığı uygulamasından yapacağı yüzde 2’lik kesinti ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bu konuda yaptığı açıklamaları eleştirerek, bu uygulama için sendikalardan yardım istenmesinin enteresan olduğunu savundu.

Bugüne kadar tüm hükümetlerin bütçesini, çalışanın cebine el atarak düzeltmeye çalıştıklarını ifade eden Alasya, “Ancak bu ülkede gerçek vergilendirme, Bankalar ve Faiz yasalarını ve nereden buldun yasasını ısrarla yasallaştırmamaktadırlar. Hep kaybeden çalışan mı olacaktır?” dedi.

Alasya şunları öne sürdü:

“Bu gün çalışanın cebinden çalmak için kanun hükmünde kararname çıkaranlar; Yaptıkları yüzde 30 zamları geri almakla ilgili bir kararları yok. Ayni enflasyona bağlı olarak Bankaların aldıkları faiz yükseltme kararları için bir yaptırım yok. Tüccar ve perakendecilerin yaptıkları zamlarla ilgili bir kararları yok. Bu zamlarla ilgi elde edilen fahiş gelirlerin vergilendirilmesi için alınan tedbirler yok. Liyakata dayalı atamalar yok.”

Mali yönden alınacak onca tedbire rağmen yanlış bir hesap üzerinden, hala daha çalışanın cebinden yüzde 2 çalmanın peşine düşüldüğünü savunan Alasya, “Unutulmamalıdır çalışanın cebinden eksilteceğiniz her kuruş piyasada özellikle küçük esnafın ekmeğinden kesilecektir” dedi. 

Hak-Sen’in çalışanın arkasında olup, haklarını sonuna kadar korumak için elinden geleni yapmaya devam edeceğine işaret eden Alasya, bu süreçte paydaş tüm örgütler ile de işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

Alasya, “Yeni hükümetten beklentimiz en kısa sürede bu kararından vazgeçmesidir. Doğru ve yaşanabilir bir Asgari Ücret Hesaplaması ve yeni ücretin herkesi insanca yaşamaya uygun hale getirecek bir rakam olması yönündedir” dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuhuş zanlıları mahkemeye çıkartıldı!
Fuhuş zanlıları mahkemeye çıkartıldı!
Dikkat bazı yollar trafiğe kapatılacak!
Dikkat bazı yollar trafiğe kapatılacak!
Güzelyurt Portakal Festivali’nde Mehmet Erdem konser verdi
Güzelyurt Portakal Festivali’nde Mehmet Erdem konser verdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim