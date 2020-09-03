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Ali Pilli : "17 pozitif vakaya rastlandı"

Bakan Pilli: "Toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi "

03 Eylül 2020 Perşembe 18:41
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Ali Pilli : "17 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1265 olduğunu, 17 pozitif vakaya  rastlandığını, 11 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.


Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

3 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1265 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:11 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 125.256    

Toplam Vaka Sayısı: 361  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 269 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 88 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 55   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 03.09.2020 18:51
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsKKTC KoronavirüsAli Pilli
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