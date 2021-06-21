“Amacımız dünya başkanlığını KKTC’ye kazandırmak…”

Konseyden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 58 ülkenin katılımı ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi dönem başkanlığını yürüten Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirilen Dünya Sağlık Turizmi Genel Kurulu’nda, Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai, Kuveyt, Filipinler, Malezya’dan üst düzey temsilcilerin yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’na KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dönem Başkanlığına Hırvatistan Sağlık Bakan Yardımcılığı görevi de yapan Dr. Miljenko Bura, Başkan Yardımcılığı’na ise Ahmet Savaşan seçildi.

KURULLARDA 30 ÜLKE YER ALIYOR…

Genel Kurulun Konseyin Kurucu Başkanı Emin Çakmak’ın divan başkanlığında gerçekleştirildiğine yer verilen açıklamada, İcra, Yüksek İstişare, Denetim Kurullarında, Azerbaycan, Çin, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, İngiltere, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs, Macaristan, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Suudi Arabistan, Türkiye, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan’ın da içinde yer aldığı 30 ülkeden profesyonellerin görev yapacağı belirtildi.

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ BELİRLEYİCİ ÖNEME SAHİP”

Ahmet Savaşan genel kurul toplantısında sağlık turizminin bu günü ve geleceği ile konseyin önümüzdeki bir yıl içinde hayata geçirebileceği faaliyetlerin değerlendirildiğini belirterek, KKTC’nin gerek konseye kabulünde, gerekse üçüncü defa Başkan Yardımcısı Ülke seçilmesinde Türkiye’nin, Kurucu Başkan Emin Çakmak’ın belirleyici rolü bulunduğunun altını çizdi.

“AMACIMIZ DÜNYA BAŞKANLIĞINI KKTC’YE KAZANDIRMAK…”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bu uluslararası başarının elde edilmesinde önemli desteğinin ve katkısının olduğunu da vurgulayan Ahmet Savaşan, amaçlarının Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanlığı’nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirmek olduğunu ifade etti. Savaşan, bu sayede yıllardır sağlık turizmi alanında sürdürülen uluslararası iş birliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşınacağını ve Kuzey Kıbrıs’taki turizm gelirlerinin çeşitlendirilerek çoğalacağına dikkat çekti.