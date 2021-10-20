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Amcaoğlu: Bu ülkenin kaybedecek tek bir saniyesi yoktur

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkenin kaybedecek tek bir saniyesinin olmadığını vurguladı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 19:26
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Amcaoğlu: Bu ülkenin kaybedecek tek bir saniyesi yoktur
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Didem Gürses’in hazırlayıp sunduğu ‘Alternatif’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu, eğitimin ve sağlığın sürdürülebilir olması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, yeni bir hükümet oluşumuna kadar çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

“Eğitimin zarar görmeden devamını sağlamak bizim görevimizdir” diyen Amcaoğlu, eğitimde kaybedilecek tek bir saniyenin olmadığını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, “Siyasete atılırken, bu kadar dejenere olmuş bir siyasi yapının içerisinde kendimi bulacağımı tahmin etmiyordum” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Ben Meclisin her oturumuna gidiyorum. Muhalefet edenler küçük pencereden bakıp Meclis’te nisabın sağlanayıp sağlanamadığını izleyerek, halkına hizmet ettiğini mi sanıyor? Ben her partiye söylüyorum bu ülkenin kaybedecek tek bir saniyesi yoktur.”

Meclis’te şu anda görüşülmesi gereken önemli yasalar olduğunu da vurgulayan Amcaoğlu, bütçe görüşmelerine işaret etti ve “Bu bütçeler hükümetlerin değil devletin bütçesidir" dedi. Amcaoğlu, yerel ve genel seçimin araya girmesiyle birlikte bütçenin Haziran sonuna kalacağın da belirterek, "Üzülerek söylüyorum gerçekten esef vericidir” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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