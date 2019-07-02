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Amcaoğlu, Güç-Sen heyeti ile biraraya geldi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) heyeti ile bir araya geldi.

02 Temmuz 2019 Salı 14:32
Amcaoğlu, Güç-Sen heyeti ile biraraya geldi

Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Derviş Dağman başkanlığında GÜÇ-SEN heyeti ile çalışanların, havaalanı, limanlar, kara giriş kapılarında çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, aksaklıkların giderilmesi, 47/10 ve 7/79 yasalarına göre kamuya giren personelin haklarının iyileştirilmesi konularını masaya yatırdı.

Görüşmede ayrıca, ülkeyi daha iyi noktalara taşımak, halkın alım gücünü artırmak, refah seviyesini yükseltmenin tüm paydaşların bir arada çalışması ile gerçekleşeceğine inanç belirtildi.

Derviş Dağman ziyarette ayrıca, GÜÇ-SEN olarak Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu yeni üstlendiği görevinden dolayı tebrik etti, ‘hayırlı uğurlu olsun’ dedi.

(BRT/MAIL)

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Amcaoğlu
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