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Anastasiadis: Türkiye'ye yaptırım uygulanması zaman alacak

Anastasiadis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) eylemleri konusunda AB tarafından yaptırımlara maruz kalmasının zaman alacağını açıkladı.

25 Haziran 2019 Salı 12:16
Anastasiadis: Türkiye'ye yaptırım uygulanması zaman alacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) eylemleri konusunda AB tarafından yaptırımlara maruz kalmasının zaman alacağını açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemleri konusunda Avrupa Konseyi’nin kararına ilişkin yöneltilen sorulara dün verdiği yanıtta, yaptırım uygulanmasının zaman alacağı ve sabırlı olunması gerektiğini söylediğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, “Avrupa Konseyi’nin sonuç bildirgesinde Türkiye’ye ilişkin ifadelerin değiştirilmesinde sadece Fatih gemisinin faaliyetlerinin değil, Türkiye’nin sözlü uyarılardan anlamadığının ortaya çıkmasının da etkili olduğunu” iddia ederek ortamın değişmesi ve Türkiye’ye önlem uygulanması kararının alınmasından bunların etkili olduğunu” savundu.

Önlemlerin uygulanmasının ne zaman olacağı şeklindeki bir soruya, “AB’nin prosedürlerinin olduğu ve bir süre gerektiği” yanıtını veren Anastasiadis, Rusya’ya yönelik önlem alınmasının 6 ay aldığını hatırlattı.

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi’nin geçtiğimiz hafta aldığı kararların Güney Kıbrıs ve Yunanistan için diplomatik bir zafer olduğu iddiasında bulundu.

Katrugalos, AB’nin artık sözden eyleme geçmeye başladığını, bunun da Türkiye tarafından anlaşıldığını savunarak, AB’nin önlemlerinin Türkiye’nin eylemlerinin hemen sona ermesini sağlamayacak olmasına karşın Türkiye’nin eylemlerini devam ettirmekle bir şey kazanmayacağını, aksine kaybetmeye devam edeceğini gösterdiğini iddia etti.

Yunan hükümetinin, “Kastellorizo” (Meis) adasının güneyinde herhangi bir faaliyette bulunmaması konusunda Türkiye’ye gerekli mesajları gönderdiğini de vurgulayan Katrugalos, Türkiye’nin, uluslararası hukuka, özellikle de deniz hukukuna saygı göstermekten başka yolu olmadığını anlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Anastasiadis
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