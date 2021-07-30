Araç kayıt bugün hizmet vermeyecek

Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, bazı çalışanların Koronavirüs temaslısı olması nedeniyle hizmet veremeyecek.
Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, şube bugün kapalı olacak.
Araç Kayıt Dairesi'nde corona virüs vakası nedeniyle daire bugün kapalı olacak...
Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, bazı çalışanların Koronavirüs temaslısı olması nedeniyle hizmet veremeyecek.
Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, şube bugün kapalı olacak.