Gazimağusa Belediyesi, Sakarya Kavşağı ile Zorbalar Sokak dönüşü arasındaki güzergâhın yarından itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, söz konusu yol İsmet İnönü Bulvarı (Salamis Yolu) 2. Etap Düzenleme Projesi kapsamında yürütülen altyapı ve kaldırım çalışmaları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

Sürücülerin çalışmalar süresince alternatif güzergâhları kullanmaları, trafik levha, işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.