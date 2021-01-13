Arıklı’dan EL-SEN’e hodri meydan!

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KIB-TEK’teki akaryakıt taşıma ihalesinin iptal edilmesinin ardından açıklama yaparak kendisini eleştiren Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na teki gösterdi.

“KIB-TEK’teki vurguna açtığım savaşta niye yanımda değil karşımdasınız?” diye soran Arıklı, “Vurguna ortak mısınız? demeye dilim varmıyor ama vurguna karşı iseniz bize destek verin” diyerek sendikadan destek talep etti. Arıklı El-Sen’e çağrı yaparak, “Hani bir söz vardır ya; Ya bir yol açın, ya da yoldan çekilin… En azından gölge etmeyin” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklaması şu şekilde:

“Bugün KIB-TEK’te bir ihaleyi daha durdurduk. İhale, akaryakıt taşıması ile ilgili ihale idi.

En kısa zamanda “Ulusal” değil “Uluslararası İhale” açıp Kurum için en uygun taşıma teklifi verecek firmayı belirleyeceğiz.

Şu anda taşıma için verilen tekliflerin 35 ila 38 Dolar civarı olduğunu tahmin ediyoruz. Oysa Uluslararası ihale açılsa bu rakamın 30$’ın altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Bunu başarabilirsek Kurumun aylık karının Kurumda çalışanların maaşlarına denk gelen bir para olacağını hesap ediyoruz…

Kurumun şu anda depolarında bizi belli bir süre idare edecek yakıt var. Sıkıntı yok yani…

Biz bu uğraş içinde iken, EL-SEN bana ihaleleri iptal ettiğim için meydan okuyor. “Seni o koltuktan indiririz” diyor.

İnsan o zaman EL-SEN Başkanına soruyor; KIB-TEK’teki vurguna açtığım savaşta niye yanımda değil karşımdasınız. Siz emekçi değil misiniz?

Vurguna ortak mısınız demeye dilim varmıyor.

Ama vurguna karşı iseniz bize destek verin…

Hani bir söz vardır ya; Ya bir yol açın, ya da yoldan çekilin…

En azından gölge etmeyin…