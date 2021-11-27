Asansörde mahsur kaldı!

Lefkoşa’da bir güzellik salonunda sekreterlik yapan A.U. bugün yaklaşık olarak bir saat asansör içerisinde mahsur kaldı.

İş yerinin bulunduğu apartmanın asansörünün arızalanması sonucu A.U. isimli kadın yaklaşık olarak asansör içerisinde bir saat kurtarılmayı bekledi.

İş sahibi sekreterinin nerede olduğunu bakmak için etrafı aradığında ise asansörden ses geldiğini duyarak hemen asansörü açmaya çalıştı ancak arızalanan asansörden kadını çıkarmayı başaramayınca etraftan yardım isteyerek kadını uzun uğraşlar sonucu asansörden çıkarta bildiler.

Yaşanan olay sonrası kadın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Panik ve korku yaşayan kadın yaklaşık 2 saat hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

(MHA)