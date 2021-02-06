Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün...
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...
Flaş Haber
54'ü yerel 74 pozitif vaka
Kapat

Aşı için uluslararası uğraş

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borell’i cuma günü kabul edip, aşıların daha planlı bir şekilde teslimi konusunu ele alacak.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:54
520 Okunma
Aşı için uluslararası uğraş

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol’un açıklaması:

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Komitesi vasıtasıyla Avrupa Birliği'nden iki parti halinde Ocak ayında tarafımıza ulaştırılan 2 bin 250 dozluk Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşılarının ikinci dozu olan 2 bin 250 aşı dün (5 Şubat 2021) Metehan Sınır Kapısı'nda KKTC yetkilileri tarafindan teslim alınmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ın halk sağlığının korunmasına yönelik yüksek hassasiyeti ışığında Avrupa Birliği’nden Kıbrıs Türk Halkı’na tahsis edilen aşıların zamanında ve sarih bir program çerçevesinde teslim edilmesine yönelik girişimler Cumhurbaşkanlığı tarafından aralıksız sürdürülmektedir.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız, 10 Şubat Çarşamba günü, Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ve 19 Şubat Cuma günü de Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell’i makamında kabul ederek diğer konular yanında tahsis edilen aşıların daha planlı bir şekilde Kıbrıs Türk tarafına teslimi konusunu da ele alacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Mutant virüsün önü kesilmezse, yeni bir dalga olur”
“Mutant virüsün önü kesilmezse, yeni bir dalga olur”
Bin 500 destek ödemeleri, yasağın sonlanmasının ilk iş günü ödenecek
Bin 500 destek ödemeleri, yasağın sonlanmasının ilk iş günü ödenecek
Evin her noktasında kan var!
Evin her noktasında kan var!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim