Atakan yazılı açıklamasında son günlerde söz konusu tarihin daha ileriye atılacağı yönünde bir beklenti oluştuğunu ancak herhangi bir ertelemenin, ötelemenin veya uzatmanın söz konusu olmadığını duyurdu.
Atakan: "Erteleme veya uzatma söz konusu değil"
Atakan, kiralık araç plakalarının 2 Temmuz Pazartesi gününe kadar yenileriyle değiştirilmesi gerektiğini, bunun için tanınan sürede değişiklik olmadığını vurguladı.
22 Haziran 2018 Cuma 10:56
Yapacak başka işin galmadı plakalarlan dövünün. Ercandaki personeline sahip çık sen önce. İş bilmez migimouzlar.