Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94919
ALTIN
192.679
DOLAR
4.7163
STERLİN
6.2793
EURO
5.5017
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
Kendi cenazesine katıldı
Kendi cenazesine katıldı
banner34

Atakan: "Erteleme veya uzatma söz konusu değil"

Atakan, kiralık araç plakalarının 2 Temmuz Pazartesi gününe kadar yenileriyle değiştirilmesi gerektiğini, bunun için tanınan sürede değişiklik olmadığını vurguladı.

22 Haziran 2018 Cuma 10:56
Atakan: "Erteleme veya uzatma söz konusu değil"

banner39
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kiralık araç plakalarının 2 Temmuz Pazartesi gününe kadar yenileriyle değiştirilmesi gerektiğini, bunun için tanınan sürede değişiklik olmadığını vurguladı.

Atakan yazılı açıklamasında son günlerde söz konusu tarihin daha ileriye atılacağı yönünde bir beklenti oluştuğunu ancak herhangi bir ertelemenin, ötelemenin veya uzatmanın söz konusu olmadığını duyurdu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
BULLDOG 2018-06-22 11:50:26

Yapacak başka işin galmadı plakalarlan dövünün. Ercandaki personeline sahip çık sen önce. İş bilmez migimouzlar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Güvenlik kamerasına yakalandı
Güvenlik kamerasına yakalandı
Çolak’ın KKTC bağlantıları araştırılıyor
Çolak’ın KKTC bağlantıları araştırılıyor
İşitme ve konuşma engelliler için “Garanfil”
İşitme ve konuşma engelliler için “Garanfil”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim