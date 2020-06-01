Atalay yapılan saldırıyı kınadı

Din işleri Başkanı Talip Atalay, Limasol’daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Cami’nin bu sabaha karşı molotof kokteylli saldırı düzenlenerek yakılmak istenmesi ve cami duvarına İslamofobik ve ırkçı bir grafitinin yazılmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Atalay konuya ilişkin yazılı açıklamasında, geçmiş yıllarda da benzeri saldırılara maruz kalan camiye yapılan saldırının faillerinin yetkililerce ivedilikle yakalanmasını, defaatle saldırı yapılmasına karşın bu vahşi saldırıları yineleyebilecek cesareti bulanların cesaretini kıracak caydırıcı yaptırımların yanında eğitsel/vicdani programdan da geçirilmesini, önleyici tedbirlerin alınmasını beklediklerini kaydetti.

Atalay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Camimizin duvarına ‘IMMIGRANTS, ISLAM NOT WELCOME’ diyerek göçmenleri ve İslam’ı istemediklerini yazan kişiler ve teşvikçileri bilmelidir ki; Kıbrıs’ta İslam 1400 yıldır Kıbrıslıdır, bu adada İslam bu çirkin ifadenin sahiplerinden ve beslendikleri hastalıklı zihniyetten çok daha eski ve köklüdür. Yine göç/göçmenlik olgusu ise, insanlığın tüm dünyada ama özellikle bu coğrafyada kesintisiz bir gerçeğidir. Özellikle adamızda, göçmenlik olgusu, mevcut her türlü resmi kimlikten de eski bir tarihi gerçekliktir.

Dayanışma, diğerkâmlık, karşılıklı saygı ve merhametin doğal olarak öne çıkması beklenen Covid 19 salgını sürecinde, bu tür nefret ve düşmanlık tohumu ekmeyi hedefleyen kesimlere karşı her kesimden vicdanlı insanların ortak duruş sergilemesinin de ayrıca önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bizler, Kıbrıs Müslümanları adına, inancı, etnisitesi, coğrafyası ne olursa olsun, hangi inanca ve inancın mabedine karşı yapılırsa yapılsın her türlü saldırı, hakaret, aşağılama ve ayrımcılığa ilkesel olarak karşı olduğumuzu ve daima mağdurun yanında olacağımızı bir kere daha belirtmek isteriz.

Camimize yapılan çirkin saldırının faillerini sadece kınamak yeterli değildir. Çünkü hangi kesimden olursa olsun, ancak bu tür saldırıları gerçekleştirenlerin sahip oldukları zihniyet var olduğu sürece bu tarz saldırılar bir şekilde tekrarlanacaktır. Bu zihniyetin tedavi ve ıslah edileceği bir gelecek temennisiyle bir kez daha üzüntülerimi ifade ediyor, Limasol’daki cemaatimize geçmiş olsun, diyorum. “

(YIL/GÜL)