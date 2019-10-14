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Atan: Cumhurbaşkanlığı birleştirici olmalı

14 Ekim 2019 Pazartesi 18:32
Atan: Cumhurbaşkanlığı birleştirici olmalı

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çağrıda bulunarak, “Yanlış anlaşıldığını düşünüyorsa yeniden bir açıklama yapmalıdır” dedi.

“Akıncı’nın söylemlerinin anlaşıldığı şekliyle bütün KKTC’yi temsil etmediğini” kaydeden Metin Atan, “Türkiye Cumhuriyeti bizim her zaman maddi manevi yanımızda olan tek ülkedir. Anavatanımızın hudutlarını savunmak, güvenliği sağlamak ve kontrol altında tutmak hakkına sahiptir ve bu tüm ülkeler için de geçerlidir. Buna kimsenin itiraz etme veya sorgulama hakkı yoktur” diye konuştu. Cumhurbaşkanı’nın yaptığı bu açıklama ile ülkede gerginlikler ortaya çıktığını ve hatta kutuplaşmaların oluştuğunu öne süren Atan, şöyle devam etti:

 “Cumhurbaşkanlığı makamı ayrıştırma yapılacak bir makam olmadığı gibi birleştirici ve toplumu kucaklayıcı bir tutum ortaya koymalıdır. Ancak Sayın Akıncı yaptığı açıklama ile Türkiye Cumhuriyeti dâhil bütün kesimlerden tepki topladı. Kişiler gelip geçicidir, TC ve KKTC’dir kalıcı olacağından tüm kesimlerin eylem ve söylemleri daha birleştirici olması gerektiğine inanıyoruz. Macaristan, Pakistan, Azerbaycan gibi ülkeler Türkiye’nin bu haklı davasına destek belirtirken Sayın Akıncının da teröre karşı yapılan bu harekâtta Türk Ordusuna destek belirtmesini beklerdim.”

Akıncı’nın sözlerindeki diyalog çağrısını da eleştiren Atan, “Teröristle diyalog kurulmaz, müzakere de yapılmaz. Burada Cumhurbaşkanı doğru kelimeyi kullanmadı. Anavatan Türkiye’ye güvenimiz tamdır. Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. 40 yılı bulan bu terör belası umarım bu harekâtla sonlanır” diye konuştu.

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