Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
106004
ALTIN
155.877
DOLAR
3.8631
STERLİN
5.1781
EURO
4.5507
"Her ilacı buzdolabında saklamayın"
Son Dakika
Her ilacı buzdolabında saklamayın!
Soğuk hava migreni tetikliyor
Migreni olanlar dikkat!
Prostat kanseri tedavisinde "İmmünoterapi" dönemi
Prostat tedavisinde yeni dönem
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca arıyorlar!
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca...
WhatsApp için radikal adım
WhatsApp için radikal adım

Ataoğlu: "Önceliğim, ülke turizmi"

Seçim yarışı içerisinde oldukça yoğun bir programı bulunan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlıkla ilgili görevinin önceliği olduğunu söyledi

07 Aralık 2017 Perşembe 12:12
Ataoğlu: "Önceliğim, ülke turizmi"
banner10

 Radyo Havadis’te Serdar Şengül’ün hazırlayıp sunduğu Prestij isimli programa Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuk oldu.

Her Çarşamba 12.15’te yayınlanan Prestij programına konuk olan Bakan Ataoğlu hayatında ilk kez radyo programına katıldığını ifade etti.

KKTC’de turizm alanında yapmış olduğu yenilikleri dinleyicilerle paylaşan Fikri Ataoğlu, çalışmaların gerçek bir ekip birlikteliği sonucunda başarıya ulaştığını ve yeni projelerin de gündemde olduğunu açıkladı. Ataoğlu yoğun ve sıkıştırılmış seçim süresinde sadece seçime zaman ayırmadığını önceliğinin görev bilinciyle hareket etmek olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, ülke tanıtımının en önemli yüzünün ülkemize gelen turistler ve uluslararası yapılan turizm fuarları olduğuna dikkat çekerek “Yeni bir turizm yüzü anlayışıyla gerek sivil toplum kuruluşları gerekse yurtdışı işbirlikçilerimiz, ülke içi kurum ve kuruluşlarla başarıya ulaşan işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Ataoğlu, “Özellikle yurtdışı tanıtımlarında KKTC kültürünü, sanatımızı ve sanatçılarımızı sergiliyoruz. Kültürümüzün ve ülkemizin tanıtımı sanatla mümkündür, bu konuya da bu anlayış ile yaklaşıyoruz dedi.

“Gazimağusa yat limanı projesi önceliğimiz”

Gazimağusa turizm projeleri arasında yer alan Gazimağusa yat limanı projesinin önemine dikkat çeken Fikri Ataoğlu projenin detaylarını paylaştı. Ataoğlu “proje için uluslararası izin ve diğer prosedürler tamamlandı. Proje yap-işlet-devret modelinde olacak. Şuan Merkezi İhale Komisyonu’nda projeler, seçim yasaklarından dolayı bekletiliyor ama Gazimağusa yat limanı projesi günceldir. Proje ülke halkı başta olmak üzere uluslararası platformda KKTC için olumlu sonuçlar yaratacak. 7 Ocak erken genel seçimine de değinen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu “Halkımız öncelikle vicdani muakemesiyle sandık başına gitmeli” dedi.  Ataoğlu Radyo Havadis’e ve dinleyicilere teşekkür etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neriman Örek anısına düzenlenen özel oda hizmete girdi
Neriman Örek anısına düzenlenen özel oda hizmete girdi
İlkokullu çocuklar eğlenerek öğrenecek
İlkokullu çocuklar eğlenerek öğrenecek
Kıbrıs Erdoğan'ın ajandasında!
Kıbrıs Erdoğan'ın ajandasında!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim