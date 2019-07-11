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Bağımsızlık Yolu: Her işbirliği bizleri barışa daha da yaklaştıracak

11 Temmuz 2019 Perşembe 19:33
Bağımsızlık Yolu: Her işbirliği bizleri barışa daha da yaklaştıracak

Bağımsızlık Yolu,  adanın bölünmüşlüğün sadece sembolü değil, aynı zamanda iletişimde şoven bir fiziksel engel olarak da ortaya çıkan cep telefonlarının çekmemesi durumunun “hatların birleştirilmesi ile ortadan kaldırılmasını” memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bağımsızlık Yolu, gerçekleşecek her işbirliğinin, oluşturacağı güvenle barışa bir adım daha yaklaştıracağına işaret ederek, konuyla ilgili muğlak bırakılmış telefon ve internetin ücretlendirilmesinin nasıl ve hangi tarifeler üzerinden yapılacağı konusunda hükümetin mağduriyet oluşmaması için hızlıca kamuoyunu bilgilendirmesini istedi.

Açıklamada, “Bu nedenle hükümetin ücretleri uygunlaştırmak için uygulamaya geçirdiği vergi azaltımı gibi sadece kamu gelirleri ile sınırlı kalacak önlemlerden öte, Kıbrıs'ın kuzeyinde faaliyet yürüten GSM operatörlerinin kar marjlarını da denetlemesi ve gerekirse ücretlendirme aşamasında ücret sınırı koyarak müdahil olması gereklidir” denildi.

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