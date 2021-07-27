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Bahçeli'ye yanıt: Sessiz kalmayız!

Mustafa AKıncı, kendisini eleştiren Devlet Bahçeli'ye "Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir" diyerek yanıt verdi.

27 Temmuz 2021 Salı 16:27
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Bahçeli'ye yanıt: Sessiz kalmayız!

4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabından yapığı açıklama ile yanıt verdi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şahsıma yönelik saldırılarını yeni bir boyuta taşıdı. Son günlerde yaptığım açıklamalarda ifade ettiğim görüşlere, yine küfürlü bir dille sataştı. Bu defa şahsım için kullandığı nitelemeler, “ Fiili Akel mensubu “ “ Uyuyan mason ve komünist “ ve “ Eoka militanı “ şeklinde oldu. Bu hezeyanlara ne denir bilemiyorum. Yerlerde sürünen bu politik düzeysizliğe bizim de ayak uydurmamız elbette söz konusu olamaz. Fakat bir şey daha söz konusu olmayacaktır; Türkiye’de yaratılan antidemokratik korku imparatorluğunu Kıbrıs’a yayma girişimleri karşısında sessiz kalmayacağız. Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir."

Son Güncelleme: 27.07.2021 16:41
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