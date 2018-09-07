Bakan Şahali: İddiaların amacı itibar kaybı yaratmak

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Son günlerde, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından 1 Eylül, 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, arpa fiyatlarının yeniden düzenlenmesinden hemen önce, birilerine yüklü miktarda arpa satışı yapıldığı yönünde iddialar bulunmaktadır. En baştan söylemek isterim ki bu iddialar, külliyen yalandır. Bu iddiaların amacının, politik avantaj beklentisi olmakla birlikte, esasında siyaset kurumunu ve siyasileri tümüyle itibar kaybına uğratmaktan başka bir sonuca yol açmadığı bilinmelidir. Böylesi bir manipülasyona, asla geçit vermeyiz.
Geçmiş hükümet döneminde bu iddialara konu olacak iş ve işlemlerin yapıldığı gün gibi ortadadır. Bugün yapılan bu mesnetsiz saldırıları, geçmiş dönemde yapılan usulsüzlükleri örtbas etme ve hedef şaşırtma çabaları olarak görmekteyiz.
Nitekim,fiyat farkı ödemelerinin kaldırıldığı 16 Mayıs 2017 tarihinden ve/veya yemlik arpa fiyat artışı öncesinde, bazı işletmelere rutin alımlarının çok üzerinde miktarlarda arpa satışı yapıldığını tespit etmiş ve konuyu 10 Ağustos, 2018 tarihi itibarıyla, Sayıştay’ın denetimine açmış bulunmaktayız.
Böylesi bir denetim faaliyeti yürütürken, aynı konuda benzer bir zafiyet içine düşmemiz, en hafif tabiriyle aymazlık, bizden bu yönde bir tavır bekleyenlerinki ise yine en hafif tanımıyla meczuplukolurdu. Bizi çok iyi tanıyıp bildikleri halde, “sorumsuz olmakla” “adam kayırmacılıkla” suçlamaya kalkanlar önce geçmiş dönemde yapılanların hesabını versinler.
Bizler, yönettiğimiz tüm kurumların, eşit, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla yönetme yükümlülük ve sorumluluğuna sahip olunması gerektiğini ve bunun bir zorunluluk olduğunu bilerek görev üstlenmekteyiz
Bu tarz iddialara kalkışmadan önce, kaynağından araştırılıp neyin ne olduğunun öğrenilmesi en doğrusudur. Aksi hale bu tarz iddiaların gündeme getirilmesi, özellikle kamuoyunu bilinçli olarak yanlış bilgilendirmek ve hem şahsım hem de kurum üzerinde olumuz algı yaratarak, yıpratmak amacını taşıdığı aşikardır.
Tüm bunlar ışığında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasını gerekli görüyoruz. Aşağıda verilen bilgileri yeterli bulmayanlar olursa, kayıtlarımızın her türlü denetime açık ve şeffaf olduğunu hatırlatmak isterim.
Toprak Ürünleri Kurumu Haziran 2018 ayında toplam 10,300 Ton; Temmuz 2018 ayında toplam 11,671 Ton ve Ağustos 2018 ayında toplam 15,370 Ton yemlik arpa satışı gerçekleştirmiş olup, satışlarla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.
TÜK – HAZİRAN 2018 – TEMMUZ 2018 AĞUSTOS 2018 DÖNEMİ YEMLİK ARPA SATIŞLARI
|TÜK – HAZİRAN 2018 – TEMMUZ 2018 AĞUSTOS 2018 DÖNEMİ YEMLİK ARPA SATIŞLARI
|KİLO
|KİLO
|KİLO
|%
|%
|ÖNCEKİ
|ÖNCEKİ
|ARPA
|ARPA
|ARPA
|AYA GÖRE
|AYA GÖRE
|SATIŞ
|SATIŞ
|SATIŞ
|% DEĞİŞİM
|% DEĞİŞİM
|MİKTARI
|MİKTARI
|MİKTARI
|Haz-18
|Tem-18
|S.NO
|SİCİL NO
|İSİM
|Haz-18
|Tem-18
|Ağu-18
|Tem-18
|Ağu-18
|1
|TLBKP-1-2005
|BİNBOĞA YEM FABRİKASI
|1.408.030
|1.649.470
|1.392.750
|17,15
|-15,56
|2
|TLBMŞ-5794
|CAHİT GENC YEM SAN.
|331.660
|509.040
|422.080
|53,48
|-17,08
|3
|TLBMS11202
|HOLLY GRAINS TRAD LTD.
|557.120
|688.560
|467.760
|23,59
|-32,07
|4
|TLBMS06045
|KIZILKAN LTD.
|155.620
|193.390
|205.390
|24,27
|6,21
|5
|TLBMS434
|KUDRET YEM SAN.
|429.170
|507.980
|455.230
|18,36
|-10,38
|6
|TLBMS-614
|M.HACI ALİ YEM FAB LTD.
|863.570
|1.074.040
|801.280
|24,37
|-25,40
|7
|TLBMS-07564
|NEJ-GRAİN TRADİNG LTD
|217.020
|489.980
|334.740
|125,78
|-31,68
|8
|TLBMS4514
|PAKEL YEM FAB
|127.650
|170.860
|231.760
|33,85
|35,64
|9
|TLBMS1677
|PINARLI TARIM HAYVANCILIK ŞTİ.
|169.130
|168.870
|208.790
|-0,15
|23,64
|A
|YEM FABRİKALARI+TİCARİ FİRMALARA TOPLAM SATIŞ (KİLO)
|4.258.970
|5.452.190
|4.519.780
|28,02
|-17,10
|B
|HAYVAN ÜRETİCİLERİNE TOPLAM SATIŞ (KİLO)
|6.041.563
|6.218.769
|10.850.661
|2,93
|74,48
|C
|TOPLAM SATIŞ (KİLO)
|10.300.533
|11.670.959
|15.370.441
Tablodan da görüleceği üzere, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 01 Eylül 2018 tarihinden itibaren fiyat değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Ağustos ayında bir önceki aya göre, hayvan besleyicilerine gerçekleştirdiği yemlik arpa satışında toplamda %74.48 oranında artış; yem fabrikaları ile ticari firmalara yapılan yemlik arpa satışlarında ise toplamda %17.10 oranında azalma olmuştur.
Tablo, firmalar bazında alım miktarları ve artış oranları bazında dikkatle incelendiği zaman, hiçbir firmaya iltimas yapılmadığı açıkça görülmektedir.
Bu hayvancıların eyleminde birşey gözüme çarptı,MaaşAllah bütün traktörler gıcır gıcırdı.