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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

19 Ekim 2018 Cuma 20:35
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.00’da sona erdi.

Bakanlar Kurulu bugün yaklaşık üç saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.

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vatabdaş 2018-10-19 21:23:49

Bu sessizlik hiç hayıra değil ama bekleyip göreceyik ne pişirildi ne yeyceyik.

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vatandaş 2018-10-19 21:27:51

Bu sessizlik hiç hayıra elamet değil ama bekleyip göreceyik ne pişirdiler ne yeyceyik

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