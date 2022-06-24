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Bakanlıktan önemli açıklama!

Altuğra:" 112 Acil ambulansları yangına yakın bölgelere sürekli giderek ihtiyaç tespiti yapmakta ve müdahale etmektedir" 

24 Haziran 2022 Cuma 14:08
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Bakanlıktan önemli açıklama!
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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, yangının meydana geldiği ilk günden bu yana bölgede bulunan 112 Acil Ambulanslarının gerek yangından etkilenen kişiler, gerekse solunum sıkıntısı yaşayanlara acil müdahaleyi yaptıklarını, yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil bir durumda 112'yi aramaları gerektiğini,  herhangi bir sağlık sorunu ve ilaç ihtiyacı duymaları halinde ise İskele Sağlık Merkezi’ne başvurabileceklerini açıkladı. 

Bakan Altuğra şunları ifade etti; 

" Yangının meydana geldiği ilk günden bu yana 112 Acil Ambulansları gerek yangından etkilenen kişiler, gerekse solunum sıkıntısı yaşayanlara acil müdahaleyi yapmaktadır. Yine İskele Sağlık Merkezimiz ilk günden beri bölgede ihtiyaç duyulan ilk yardım malzemeleri ve ilaçları temin ederek belediyeye teslim etmiştir. 

Tatlısu ve İskele 112 acil ambulansları ve sağlık personeli yangından etkilenen kişilere ilk müdahalenin ardından en yakın hastanenin acil servislerine hastaları götürmektedir. 

112 acil ambulansları yangına yakın bölgelere sürekli gidip gelerek ihtiyaç tespiti yapıp müdahale etmektedir. 

Yangından etkilenen vatandaşlarımız acil bir durumda 112’yi aramalı, herhangi bir sağlık sorunu veya ilaca ihtiyacı duymaları halinde ise İskele Sağlık Merkezi’ne başvurmalıdırlar.

Son Güncelleme: 24.06.2022 14:11
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