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“Bardak taştı!!! Bilin!!!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin “PCR kararı”nı eleştirerek “Bardak taştı!!! Bilin!!!” dedi.

04 Şubat 2021 Perşembe 12:51
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“Bardak taştı!!! Bilin!!!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin “PCR kararı”nı eleştirerek “Bardak taştı!!! Bilin!!!” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Dün açıklanan kararlardan sonra bugün bunların yaşanabileceğini öngörmek bu kadar mı zordu? Kararları alırken yeterli istişareyi yapın ki olabilecekleri öngörebilesiniz. Öngörün ki planlayabilesiniz. Planlayın ki yönetebilesiniz!!!

Halk panik yapmasın tamam ama önce siz panik yapmayın. Hele bir sakinleşin. 11 ayda biriktirmiş olmanız gereken deneyimden yararlanın. Kibri bir yana bırakın ve yardım isteyin. Bardak taştı!!! Bilin!!!”

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