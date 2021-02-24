Başbakan Saner, imza töreni için Cuma günü Ankara’ya gidecek

Başbakan Ersan Saner, Cuma günü İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü için yapılan görüşmeleri sonlandırmak ve imza töreni için Ankara’ya gidecek.

Başbakan Ersan Saner konuyla ilgili bir açıklama yaparak “ Türkiye’nin çok değerli ve olumlu katkıları ile 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imza aşamasına gelmesinin Kıbrıs Türk Halkı için büyük önem arz ettiğini” belirtti.

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli de teknik çalışmaların sonlandırılması için yapılacak toplantıya katılmak üzere Ankara’da bulunuyor.



