Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

Başbakanlıkta görevden alma ve atamalar yapıldı

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:51
Başbakanlıkta görevden alma ve atamalar yapıldı
banner44

Başbakanlıkta bazı görevden alama ve atamalar yapıldı.

Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapan ve daha önce de müşavirlik kadrosunda olan Özlem Bayramoğlu Onuray, bugünden itibaren görevinden alınarak, Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri görevine daha önce Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Müşaviri olan İlkan Varol aynı tarih itibarıyla atandı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Berkan M. Tokar da bugün itibarı ile görevinden alınarak, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı.

Öte yandan Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan ve daha öncede müşavirlik kadrosunda olan  Hasan Alicik de bugünden itibaren görevinden alınarak, yerine daha önce Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulunmuş Suat Yeldener atandı.

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Mustafa Ergüven ile Başbakanlık Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan ve daha öncede müşavirlik kadrosunda olan Ahmet Muratoğlu da bugünden itibaren görevlerinden alındı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teke, cezaevine gönderildi!
Teke, cezaevine gönderildi!
“Ebeveynler ve Çocuklara Sanat Eğitimi Üzerine Yeni Yöntemler” çalıştayı düzenleniyor
“Ebeveynler ve Çocuklara Sanat Eğitimi Üzerine Yeni Yöntemler” çalıştayı düzenleniyor
Çavuşoğlu: "Eğitime yapılan yatırım, ülkenin geleceğine yapılmaktadır"
Çavuşoğlu: "Eğitime yapılan yatırım, ülkenin geleceğine yapılmaktadır"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim