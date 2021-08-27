Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kaza yapan zanlının üstünden hap çıktı
Kaza yapan zanlının üstünden hap...
Ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın gebertecem”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın...
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu

Başhekimden açıklama : “Artık çöktük, çöküyoruz"

“Bugün itibari ile 8’i kadın, 10’u erkek toplam 18 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor. Söz konusu 18 hastanın 6’sı entübe… durumları çok kritik”

27 Ağustos 2021 Cuma 11:54
253 Okunma
Başhekimden açıklama : “Artık çöktük, çöküyoruz"

Pandemi Hastanesi’nde hem servisteki, hem de yoğun bakımdaki hastaların durumunun çok kritik olduğunu yineleyen Başhekim Dr. Erol Uçaner, çok zor şartlarda hizmet verebildiklerini anlattı.

Uçaner, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’nı, Sağlık Bakanlığı’nın isteklerine cevap vermemesinden dolayı eleştirdi.

Personel eksikliği nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini dile getiren Uçaner, “Artık çöktük, çöküyoruz, akışına bıraktım. Personelimi de artık sıkmıyorum, sıkacak bir durum kalmadı. Hastane çöktüğü anda ülke kapanacak. Memleket de kapanacak, bunu bilmeliler.”dedi.

Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığın artık Sağlık Bakanlığı’nın çağrısına destek vermesi gerektiğini söyleyen Uçaner, “Ya destek verirler, ya da neler olur göreceğiz…” şeklinde konuştu.

Fehime Alasya / Yenidüzen: https://www.yeniduzen.com/pandemi-hastanesi-sos-veriyor-143775h.htm

Son Güncelleme: 27.08.2021 11:56
Anahtar Kelimeler:
Dr. Erol UçanerYoğun BakımKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAK-SEN’den Hükümete Ücretli PCR ve Zam Tepkisi...
HAK-SEN’den Hükümete Ücretli PCR ve Zam Tepkisi...
Sıcak Hava Beklentisi Nedeniyle Ormanlara Giriş Yasaklandı
Sıcak Hava Beklentisi Nedeniyle Ormanlara Giriş Yasaklandı
Minik Karel'e Veda: Gözyaşları sel oldu
Minik Karel'e Veda: Gözyaşları sel oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim