Başhekimden açıklama : “Artık çöktük, çöküyoruz"

Pandemi Hastanesi’nde hem servisteki, hem de yoğun bakımdaki hastaların durumunun çok kritik olduğunu yineleyen Başhekim Dr. Erol Uçaner, çok zor şartlarda hizmet verebildiklerini anlattı.

Uçaner, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’nı, Sağlık Bakanlığı’nın isteklerine cevap vermemesinden dolayı eleştirdi.

Personel eksikliği nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini dile getiren Uçaner, “Artık çöktük, çöküyoruz, akışına bıraktım. Personelimi de artık sıkmıyorum, sıkacak bir durum kalmadı. Hastane çöktüğü anda ülke kapanacak. Memleket de kapanacak, bunu bilmeliler.”dedi.

Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığın artık Sağlık Bakanlığı’nın çağrısına destek vermesi gerektiğini söyleyen Uçaner, “Ya destek verirler, ya da neler olur göreceğiz…” şeklinde konuştu.

Fehime Alasya / Yenidüzen: https://www.yeniduzen.com/pandemi-hastanesi-sos-veriyor-143775h.htm