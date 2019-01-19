Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Sel felaketinde devletimizin sahip çıkmadığı Arzu nenemiz vefat etmiştir. Evin tadilatının bitmesine az kaldıydı, verdiğim sözü tuttum ama sen gözlerini bu dünyaya kapattın. Yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüm..."
Başkan üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
19 Ocak 2019 Cumartesi 16:04
Arzu nine yıkılan ev nedeni ile açıkta kalıp soğuk alıp zatürreden mi öldü? Otopsi yapılıp açıklansın. Doğruyu bilelim.
Bir taraftan devlet bakmadığından
ilgilenmediğinden öldü dersen. Aile, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileyemezsin. Devlet yoksa onlar nerede idi?
Şov yapıyor olmayasın!