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Başkan üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:04
Başkan üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

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Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Emrah Yeşilırmak, Kuruova köyünde aşırı yağışlar nedeni ile evinde ciddi hasar meydana gelen Arzu nenenin vefat ettiğini duyurdu.  Arzu nenenin evin tadilatının bitmesine az kaldığını belirten Yeşilırmak,"verdiğim sözü tuttum ama sen gözlerini bu dünyaya kapattın"dedi

Emrah Yeşilırmak,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Sel felaketinde devletimizin sahip çıkmadığı Arzu nenemiz vefat etmiştir. Evin tadilatının bitmesine az kaldıydı, verdiğim sözü tuttum ama sen gözlerini bu dünyaya kapattın. Yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüm..."

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Emrah YeşilırmakSosyal MedyaYenierenköy Belediye BaşkanıArzu NeneHaberGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2019-01-19 16:59:14

Arzu nine yıkılan ev nedeni ile açıkta kalıp soğuk alıp zatürreden mi öldü? Otopsi yapılıp açıklansın. Doğruyu bilelim.

Bir taraftan devlet bakmadığından
ilgilenmediğinden öldü dersen. Aile, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileyemezsin. Devlet yoksa onlar nerede idi?
Şov yapıyor olmayasın!

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