Başkan üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

üzücühesabından duyurdu. Emrah Yeşilırmak, Kuruova köyünde aşırı yağışlar nedeni ile evinde ciddi hasar meydana gelennin vefat ettiğini duyurdu. Arzu nenenin evin tadilatının bitmesine az kaldığını belirten Yeşilırmak,"verdiğim sözü tuttum ama sen gözlerini bu dünyaya kapattın"dedi

Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Sel felaketinde devletimizin sahip çıkmadığı Arzu nenemiz vefat etmiştir. Evin tadilatının bitmesine az kaldıydı, verdiğim sözü tuttum ama sen gözlerini bu dünyaya kapattın. Yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüm..."