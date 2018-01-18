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Bay-Sen: "Yeni oluşacak hükümet, BRT’nin sorunlarına çözüm üretsin"

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı tarafından parti başkanlarına gönderilen mektuplarda kurulacak yeni hükümetin programında BRT’nin de yer almasının sendikanın olmazsa olmazı olduğu ifade edildi

18 Ocak 2018 Perşembe 15:24
Bay-Sen: "Yeni oluşacak hükümet, BRT’nin sorunlarına çözüm üretsin"
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun sorunlarına çözüm üretecek projelerin oluşturulacak yeni hükümetin programında yer almasını isteyen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen)bu yöndeki talebini mecliste temsil edilmeye hak kazanan parti başkanlarına mektupla iletti.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı tarafından parti başkanlarına gönderilen mektuplarda kurulacak yeni hükümetin programında  BRT’nin de yer almasının  sendikanın olmazsa olmazı olduğu ifade edildi

Parti, başkanların gönderilen mektupta Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesi ve devletleşme sürecinde harç olan BRTK’nın varlığının tehdit altında olduğu görüşü ortaya konarken, Son 25 yıldır oluşan hükümetlerin kurumun sorunlarını ya görmezden gelerek büyümesine neden olduğu ya da temelsiz veya gerçekleşmeyecek projeler ve vaatlerle günü geçiştirmeyi politika haline getirdiği ifade edildi.

Mektupta ,Geride kalan 25 yılda siyasi baskıyla tayin ve terfiler açılmayarak Kurum yönetimi çökertilmiş, kuruma geçici olarak alınan ama asıl ve sürekli görevleri yürüten personelin hakları giderilemeyecek şekilde erozyona uğratılmıştır. İfadelerine yer verildi.

BRT Yasası’na göre toplam 28 olan iç yöneticilik mevkilerinin az kısmının asaleten atama çoğunun ise görevlendirmelerle yapıldığına dikkat çekilen mektupta,  bu durumun kurumun hiçbir devlet kurumunda örneği görülmemiş bir şekilde yönetsel olarak çöktüğünün göstergesi olduğu belirtildi.

Kurumun 500 olan mevcut çalışan sayısının yalnızca 120’sinin  kadrolu olduğuna bu rakamın yüzde sekseninin ise 25 yılda yalnızca bir kez terfiler açıldığı için giriş bareminden emekli olma aşamasına geldiğine dikkat çekilen mektupta, Kaşiyeli ve sözleşmeli olarak çalışan geçicilerin de kadroya giremeden emeklilik yaşına geldiği hatırlatıldı.

Mektupta 2011’de geçirilen yasayla geçicilerin haklarının  giderilemeyecek şekilde geri götürüldüğü de ifade edildi.

Bu sorunlar gözönünde alındığında BRTK Yasası’nın geçmesinin  kurumun devamlılığı ve çalışanların mağduriyetinin giderilmesi için elzem olduğuna vurgu yapılan mektupta sendikanın yeni oluşacak hükümetinin programında kurumun sorunlarına çözüm üretecek projeleri görmek istediği belirtildi.

* * *

HÜR-İŞ KURULACAK YENİ HÜKÜMETİN BRTK YASASININ GEÇİRMESİNİ İSTEDİ

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş)  kurulacak yeni hükümetten BRTK ‘nın sorunlarının çözülmesi ve BRTK yasasının geçirilmesi için gerekenin yapılmasını beklediklerini bildirdi.

Hür-İş tarafından yapılan yazılı açıklamada, konunun  hükümet programına alınması istendi ve  
BRT’de örgütlü Bay-Sen’in  Hür-İş Federasyonu’na bağlı  olduğu dolayısıyla Hür-İş’in konunun takipçisi olacağı ifade edildi.

BRT’de sorunların çok uzun zamandır sürdüğü kaydedilen açıklamada, BRT Yasası’nın geçmemesinin verimliliği düşürdüğü ve çalışanları mutsuz ettiği de belirtildi.

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Son Güncelleme: 18.01.2018 16:26
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