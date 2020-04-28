Baybars: “Mahkumlar, aileleriyle görüntülü konuşabilecek”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Meclis Genel Kurulu’nda Şartlı Tahliye konusuyla ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Cezaevinde Covid-19 tedbirleri çerçevesinde görüşlerle ilgili kısıtlama getirildiğini ve cezaevine kıyafet götürülmesinin engellendiğini belirten Baybars, Sağlık Bakanlığı’nın yeniden açılım sağlanabileceğine dair görüş vermeden önce bu konuda bir adım atamayacaklarını kaydetti.

Baybars, bu hafta itibariyle gerekli çalışmaların tamamlanarak mahkumların aileleriyle görüntülü konuşma yapması imkanı sağlanacağı müjdesini vererek, diğer yandan da yazlık kıyafete geçiş yapıldığı için ailelerin de mahkumlara kıyafet götürebileceğini açıkladı.

Cezaevinin kapasitesinin şu anda 480 kişi olduğunu ve şu anda cezaevinde 550 mahkumun bulunduğu bilgisini veren Baybars, sıcak sunun da mevcut olduğunu belirtti.

Baybars, “50 kişi bir tuvaleti kullanıyor olayı da doğru değildir her koğuşta 4 tuvalet vardır” diyerek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Şartlı Tahliye bir af değildir. Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde yaptığımız değişiklik sadece başvuru süresinin kısaltılmasıyla ilgilidir. Bizim Şartlı Tahliye Kurulu’na müdahale etme şansımız yoktur. Bizim hükümet olarak af yasası yapma gibi bir durumumuz yoktur. Şartlı Tahliye’yle dışarıya çıkan mahkumların herhangi bir suç işlemeleri halinde yeniden işlediği suçu da çekebilme ihtimali olması toplum vicdanı içinde yerinde bir karardır. Ayrıca, Türkiye’ye iade ve nakille ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur.”