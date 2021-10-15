Berova: “Nisap sorunundan biz de çok rahatsızdık”

Bahar Sancar - ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin çok zorlu şartlar altında kurulduğunu söyleyen Berova, görüştükleri her partinin hükümetten kaçma tavrı içerisinde olduğunu söyleyerek, UBP’nin sorumluluktan kaçmadığını, pandeminin yarattığı koşulları minimuma indirme adına bu hükümetin kurulduğunu ve bir başlangıç yapıldığını kaydetti.

Hükümet içerisinde 2 milletvekilli YDP’nin ve 3 milletvekilli DP’nin olduğunu söyleyen Berova, “Son noktaya gelindiğinde YDP ve DP’de yaşananlardan sonra nisapta sıkıntı yaşanmaya başladı. Milletvekilleri olarak bu durumdan biz de çok rahatsızdık. Günün sonunda bu dayanılmaz bir hale geldi ve bu hükümet sona erdi” dedi.