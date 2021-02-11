Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Cinayet zanlılarına 8 gün daha tutukluluk
Cinayet zanlılarına 8 gün daha...
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün...
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi

BEROVA: “OLMAYACAK BİR KONU İLE MASAYA OTURMAYA GEREK YOK”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

11 Şubat 2021 Perşembe 10:43
605 Okunma
BEROVA: “OLMAYACAK BİR KONU İLE MASAYA OTURMAYA GEREK YOK”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.
Akdeniz insanlarının sıcakkanlı insanlar olduğunu söyleyen Berova, en güvenli yöntemin tedbirler olduğunu, neredeyse de bir yıldır tokalaşmayı unuttuğumuzu vurguladı ve “Bu virüs tüm Dünya’da dayanılma sınırlarını zorluyor. Buna da alışmak zorundayız” dedi. 
Kişisel tedbirlerin önemine de vurgu yapan Berova, “Kişisel olarak kendimizi korumak, ekonomik olarak açılmak açısından çok önem arz etmektedir. Bu hadiseden kurtulmak için devletin alacağı bir takım kısıtlamalar ve ekonomik tedbirler olacaktır. Ama vatandaşlar da kurallara uymalıdır ve tedbirlerini uygulamalıdır” dedi.
Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri de değerlendiren Berova, “1960 Cumhuriyeti neredeyse hiç yaşamadı. Bu konunun çözümüne dair federasyon nasıl olur, hem iki toplum arasında çok çalışmalar, müzakereler yapıldı. Biz KKTC içerisinde yaşadığımız bağımsızlığı kuşaklar arasında kanıksamış bir haldeyiz. Olmayacak bir konu ile ilgili de müzakere masasında olmamızın bir lüzmu yok. Bunun son örneğini de Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyarette de gördük. Bizi çok kaygılandıran konularda dahi bir gelişme olmadığını gördük. Bugüne kadar ne konuşmadık da, neyi konuşacağız? İçinde bilinmez bir husus yok. Hal böyle olunca da bunu sürekli sürekli konuşmaya da gerek yok” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Özdemir Berova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşbirliği protokolü imzalanacak
İşbirliği protokolü imzalanacak
BIÇAKLI: “YENİ BELİRLENEN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLAR YİNE AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ”
BIÇAKLI: “YENİ BELİRLENEN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLAR YİNE AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ”
29 kişi hakkında yasal işlem
29 kişi hakkında yasal işlem
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim