BEROVA: “OLMAYACAK BİR KONU İLE MASAYA OTURMAYA GEREK YOK”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Akdeniz insanlarının sıcakkanlı insanlar olduğunu söyleyen Berova, en güvenli yöntemin tedbirler olduğunu, neredeyse de bir yıldır tokalaşmayı unuttuğumuzu vurguladı ve “Bu virüs tüm Dünya’da dayanılma sınırlarını zorluyor. Buna da alışmak zorundayız” dedi.

Kişisel tedbirlerin önemine de vurgu yapan Berova, “Kişisel olarak kendimizi korumak, ekonomik olarak açılmak açısından çok önem arz etmektedir. Bu hadiseden kurtulmak için devletin alacağı bir takım kısıtlamalar ve ekonomik tedbirler olacaktır. Ama vatandaşlar da kurallara uymalıdır ve tedbirlerini uygulamalıdır” dedi.

Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri de değerlendiren Berova, “1960 Cumhuriyeti neredeyse hiç yaşamadı. Bu konunun çözümüne dair federasyon nasıl olur, hem iki toplum arasında çok çalışmalar, müzakereler yapıldı. Biz KKTC içerisinde yaşadığımız bağımsızlığı kuşaklar arasında kanıksamış bir haldeyiz. Olmayacak bir konu ile ilgili de müzakere masasında olmamızın bir lüzmu yok. Bunun son örneğini de Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyarette de gördük. Bizi çok kaygılandıran konularda dahi bir gelişme olmadığını gördük. Bugüne kadar ne konuşmadık da, neyi konuşacağız? İçinde bilinmez bir husus yok. Hal böyle olunca da bunu sürekli sürekli konuşmaya da gerek yok” dedi.