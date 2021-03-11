Ülkede her konuda sıkıntı olduğunu dile getiren Çeler, özel sektörün kan ağladığını ilk açılmadaki gibi bir gelir elde edilemediğini belirtti.

“Bir kapanma daha yaşarsak, devletin anahtarını kime vereceğinizi kararlaştırın” diyen Çeler, turizm olmazsa, eğitim olmazsa ülkenin durumunun çok kötü olacağını belirtti. Turizmin nasıl açılacağı ile ilgili sorulara cevap alamadığını anlatan Çeler, turizm emekçilerinin evine ekmek götüremez halde olduğunu savundu.

“Açılımla ilgili bir plan var mı” diye soran Çeler, hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti. “Neyi beklediğinizi çok merak ederim” diyen Çeler, eğitimle ilgili sorular sordu. Karantina merkezlerine yapılan harcamalarla ilgili eleştiride bulunan Çeler, hükümete, neden yardım alınmadığını sordu.

Hükümetin ülkeyi kötü zamanda yönetme erkine sahip olmadığını ileri süren Çeler, “Turist yok, öğrenci yok, ikide bir avuç açmanın bizi ne hale getirdiği ortada… Biz kendi elimizle gelin bizi idare edin diyoruz” şeklinde konuştu.

En öncelikli hedefin aşılamanın yanı sıra açılımla ilgili düzenlemeler yapılırken, sektörlerin düzenli bir şekilde açılmasına yardımcı olmak olduğunu kaydeden Çeler, kurallara uymayanların denetlenerek, gereken cezaların verilmesi öneminin altını çizdi.

Karantina uygulamalarında torpil olmaması gerektiğini vurgulayan Çeler, ev karantinasında kurallara uymayanların cezalandırılarak, isimlerinin açıklanması uygulamasına geçilmesini, böylece 100-150 milyonun karantina merkezlerine ödenmemesini istedi.

“Maliye’de meteliğe kurşun atıldığı” iddiasında bulunan Zeki Çeler, Maliye Bakanı’na “hükümet yapamayacaksa bıraksın” diyerek, seslendi. Çeler, “Turizm açılmadıysa, öğrenci getirilemiyorsa demek ki eksiksiz, demek ki olmuyor” ifadelerini kullandı.

Boş koltuklara dikkat çeken Çeler, “Keşke Meclis’te biri olmasa da iş yapılsa… Varsın 40 sene iktidar kalsanız” diyerek, vatandaşın dayanacak gücü kalmadığını belirtti.

TAK