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BKP Kadın Meclisi'nden Özyiğit’e din dersi eleştirisi...

16 Eylül 2018 Pazar 12:48
BKP Kadın Meclisi'nden Özyiğit’e din dersi eleştirisi...

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin yeni eğitim ve öğretim yılında okutulmasına ilişkin açıklamasını eleştirerek, Bakan’ın açıklamasını “ne şiş yansın ne kebap açıklaması” olarak nitelendirdi

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter yaptığı yazılı açıklamada, “ Orta okullarda zorunlu olan bir derse istemeyen katılmayacak ne demektir? Zorunlu olan bir derse katılmama gibi bir seçenek mümkün müdür?” diye sordu.

Yiğiter Ankara ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakanı,’nın geçmişte din dersleri ile ilgili yaptığı açıklamalarla ters düştüğünü, Özyiğit’in bir kez daha söylediklerinin arkasında durmadığını iddia etti.

Yğiter, tek bir din ve hatta bu dinin tek bir mezhebinin öğretileceği bir programın Din Kültürü diye adlandırılmasının mümkün olmadığını ve bunun aynı zamanda bir insan hakları ihlali olduğunu savundu.

Hiç kimsenin dini inanışı, ya da inancı doğrultusunda yaşaması ile ilgili bir kısıtlamayı kabul etmeyeceği gibi, dayatmalarla bir toplumun sosyal ve kültürel yapısının ters yüz edilmesini de kabul etmeyeceklerini kaydeden Yiğiter, açıklamasında, “İnançlara saygıyla bir tarafın diğerine baskı ve dayatma yoluyla bir yaşam biçimini empoze etmeye çalışması farklı şeylerdir. Milli Eğitim Bakanı’na çağrımız mesaisini ve enerjisini çağdaş, bilimsel ve demokratik bir eğitim sistemi oluşturmaya ve gelecek nesillerin bu yönde yetişmesine harcaması yönündedir” ifadelerine yer verdi.

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